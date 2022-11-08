Любимов на встрече со студентами назвал губернаторство самым тяжелым опытом

Любимов на встрече со студентами назвал работу губернатором тяжелым опытом и рассказал о самом сложном решении на этом посту. Фото: РГУ

8 ноября бывший губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился со студентами и преподавателями Рязанского государственного университета. С сентября 2022 года он представляет регион в Совете Федерации.

Были вопросы о международных отношениях и, в частности, о городах-побратимах.

- Там считается моветоном общение с Россией, как и Рязанью. Контакты сложно возобновить, - цитирует Любимова «МедиаРязань».

Политик признался, что работать главой региона гораздо сложнее, чем сенатором. Если наши коллеги точны, то он назвал губернаторство своим самым тяжелым опытом.

«Самый тяжелый опыт в плане нагрузки, ответственности. Хотя не работал федеральным министром (и, надеюсь, не буду), но даже тяжелее, чем федеральным министром. После президента губернатор самая сложная должность в плане ответственности», - заявил Любимов.

Один из вопросов был о самом сложном решении в период работы губернатором. Любимов вспомнил весну 2020 года, а именно 17 марта. Тогда, как он рассказал студентам, рязанских школьников перевели на дистанционное обучение на два дня раньше московских.

«Мы понимали, что у нас в регионе зашкаливает количество заболевших детей, и надо что-то было делать. Дети заболевали и быстро выздоравливали, а учителя тяжелее переносили. Вот это решение далось нам тяжело, потому что родители к этому относились отрицательно», - передает слова Любимова rzn.info.

Пресс-служба РГУ из всего разговора выделила совет Любимова для студентов «быть более активными, участвовать в конкурсах и грантах». Бывший глава региона отметил, что новые встречи и знакомства помогают расширить свой потенциал, возможности для трудоустройства и перспективы личностного роста.