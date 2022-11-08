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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:54

Рязанские «Грибы с глазами» разместили на парково-садовой выставке в Китае

В международной выставке участвуют города-побратимы
Источник:kp.ru
Рязанские «Грибы с глазами» разместили на парково-садовой выставке в Китае

Рязанские «Грибы с глазами» разместили на парково-садовой выставке в Китае

Скульптура с рязанским символом «Грибы с глазами» появилась на парково-садовой выставке в китайском городе Сюйчжоу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Международная парко-садовая выставка «Зеленый город – прекрасная жизнь» торжественно открылась в Поднебесной 6 ноября. Наряду с Рязанью в этом масштабном международном событии в сфере садоводства и цветоводства Китая приняли участия другие города-побратимы. В частности, Франция, Нидерланды, Финляндия и другие страны представили площадки от своих городов. Рязань представила на выставке композицию с куполами, беседкой, скульптурами «Грибы с глазами» и «Лебеди».

Рязанская композиция на международной выставке.

Рязанская композиция на международной выставке.