Рязанские «Грибы с глазами» разместили на парково-садовой выставке в Китае

Скульптура с рязанским символом «Грибы с глазами» появилась на парково-садовой выставке в китайском городе Сюйчжоу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Международная парко-садовая выставка «Зеленый город – прекрасная жизнь» торжественно открылась в Поднебесной 6 ноября. Наряду с Рязанью в этом масштабном международном событии в сфере садоводства и цветоводства Китая приняли участия другие города-побратимы. В частности, Франция, Нидерланды, Финляндия и другие страны представили площадки от своих городов. Рязань представила на выставке композицию с куполами, беседкой, скульптурами «Грибы с глазами» и «Лебеди».