Более 9000 жителей Рязанской области проголосовали за подключение сел к интернету в 2023 году

Рейтинг голосования по Рязанской области.

Министерство цифрового развития проводит голосование за подключение населенных пунктов к интернету в 2023 году. Как сообщают организаторы конкурса 1800 населенных пунктов по всей стране, набравших наибольшее количество голосов, подключат к 4G. При этом можно проголосовать за поселки и деревни с населением от 100 до 500 человек.

Проголосовать можно двумя способами:

На Госуслугах запустили специальный сервис (https://www.gosuslugi.ru/inet).

По почте. В письме нужно указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, куда заявитель просит провести интернет. Направить письмо необходимо на адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2.

Участие могут принять все совершеннолетние граждане России, но проголосовать можно только за населенный пункт из того региона, где вы прописаны. Например, проголосовать за рязанский поселок, где живут ваши близкие, если вы сами зарегистрированы в Москве - не получится. Необходимо быть прописанным именно на территории Рязанской области.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября. По почте письма будут принимать до 26 ноября. Результаты организаторы обещают опубликовать 26 декабря 2022 года.

Пока в тройке лидеров по Рязанской области село Малинки Михайловского района, а также села Жокино и Остроухово Захаровского района. Свое мнение высказали уже более 9000 рязанцев.