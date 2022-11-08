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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 9:50

Мертвую женщину обнаружили в маршрутке №50 в Рязани

По предварительным данным, пассажирка скончалась от внезапной остановки сердца
Источник:kp.ru
В рязанской маршрутке №50 скончалась женщина.

В рязанской маршрутке №50 скончалась женщина.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 7 ноября в маршрутке №50 обнаружили мертвую женщину. Трагедия произошла на улице Черновицкой. По данным YA62, со ссылкой на источник в экстренных службах, у пассажирки внезапно остановилось сердце.

В настоящее время Железнодорожный МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводит проверку. Следователям предстоит установить точную причину смерти 54-летней женщины, а также все обстоятельства случившегося.

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