В работе рязанского ЗАГСа выявили более сорока проблем

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Центр бережливого производства (далее – ЦБП) во время диагностики выявил более 40 проблем в территориальном отделе ЗАГСа №1 по городу Рязани. Работу эту начали три недели назад по поручению зампреда правительства Рязанской области Артема Никитина.

По словам специалистов Агентства развития бизнеса, на этапе диагностики необходимо выявить первопричины проблем, а также факторы, которые сдерживают развитие.

Как отметил, руководитель ЦБП Вячеслав Поскребышев, специалисты опросили сотрудников и посетителей, прокартировали основные услуги, предоставляемые ЗАГСом. На следующем этапе эксперты разработают план мероприятий по устранению выявленных «узких» мест.

Что касается выявленных проблем в работе ЗАГСа, то ЦБП, в частности, называет «излишние перемещения сотрудников». Одно только это некорректно выстроенное действие влияет на время получения услуги посетителями.

«Наши сотрудники никогда не сидят без дела. Ведь мы не только регистрируем браки, но и отвечаем за государственную регистрацию других актов гражданского состояния, выдаем различные документы, оказываем правовую поддержку по самому широкому спектру потребностей. Уже вижу, что совместными усилиями нам удастся найти те решения, которые в конечном итоге позволят гражданам оперативно получать услуги, а сотрудникам ЗАГСа – чувствовать свою нужность людям и эффективность своего труда», - отметила начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева.

Центр бережливого производства – структурное подразделение Агентства развития бизнеса. Он действует с целью оказания поддержки коллективам исполнительных органов государственной власти и подведомственных им учреждений Рязанской области в реализации проектов по повышению эффективности и качества их работы.