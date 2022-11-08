В Рязанской области отремонтируют 15 километров дороги, на которую жаловались Путину

В 2021 году жители деревни Чуфилово Клепиковского района жаловались на дорогу президенту.

На 2023 год минтранс Рязанской области запланировал ремонт дороги Тума – Малахово – Колесниково — Акулово. Почти 299 млн рублей выделено на участок протяженностью 15,2 км, который берет начало от рабочего поселка Тума.

На сайте госзакупок Дирекция дорог Рязанской области объявила открытый конкурс в электронной форме. Согласно конкурсной документации, работы пройдут в три этапа и завершатся не позднее 27 октября 2023 года.

Помимо замены асфальта в смете предусмотрены мероприятия по обустройству дороги (барьерные ограждения, сигнальные столбики, разметка). На участке заменят автобусные остановки, оборудуют пешеходные переходы возле них и сделают заездные карманы.

В 2021 году жители деревни Чуфилово Клепиковского района, где как раз планируется ремонт, записывали видеообращение президенту из-за плохой дороги. По ней же в 2022 году к деревням Култуки и Акулово для борьбы с лесными пожарами пробиралась специальная техника.