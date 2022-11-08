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НовостиОбщество8 ноября 2022 8:52

В Рязанской области отремонтируют 15 километров дороги, на которую жаловались Путину

По ней же летом-2022 для борьбы с лесными пожарами пробиралась специальная техника
Источник:kp.ru
В 2021 году жители деревни Чуфилово Клепиковского района жаловались на дорогу президенту.

В 2021 году жители деревни Чуфилово Клепиковского района жаловались на дорогу президенту.

На 2023 год минтранс Рязанской области запланировал ремонт дороги Тума – Малахово – Колесниково — Акулово. Почти 299 млн рублей выделено на участок протяженностью 15,2 км, который берет начало от рабочего поселка Тума.

На сайте госзакупок Дирекция дорог Рязанской области объявила открытый конкурс в электронной форме. Согласно конкурсной документации, работы пройдут в три этапа и завершатся не позднее 27 октября 2023 года.

Помимо замены асфальта в смете предусмотрены мероприятия по обустройству дороги (барьерные ограждения, сигнальные столбики, разметка). На участке заменят автобусные остановки, оборудуют пешеходные переходы возле них и сделают заездные карманы.

В 2021 году жители деревни Чуфилово Клепиковского района, где как раз планируется ремонт, записывали видеообращение президенту из-за плохой дороги. По ней же в 2022 году к деревням Култуки и Акулово для борьбы с лесными пожарами пробиралась специальная техника.

Почти 299 млн рублей выделено на участок протяженностью 15,2 км, который берет начало от рабочего поселка Тума.

Почти 299 млн рублей выделено на участок протяженностью 15,2 км, который берет начало от рабочего поселка Тума.