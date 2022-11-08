В Рязани 8 ноября планируют установить 116 светильников на 24 улицах

В Рязани 8 ноября заменят 116 светильников. Фото: администрация Рязани.

Во вторник, 8 ноября, в Рязани заменят 116 уличных светильников. По информации мэрии, более продуктивные светодиодные фонари появятся на 24 улицах во всех районах областного центра.

В центре Рязани работы пройдут на улицах профессора Никулина, Полевой, Есенина, Грибоедова, Свободы, Первомайском проспекте и проезде Яблочкова. В Московском районе будут менять лампы на улицах Семчинской, Бирюзова, Комбайновой, Крупской, Новаторов, Молодцова, Сельских Строителей, Трехреченской в поселке Семчино и Московском шоссе. В Дашково-Песочне вкрутят светильники на улицах Зубковой, Новоселов и Советской Армии, а в Горроще – на улицах Ленинского Комсомола, Шевченко, Весенней и 2-й Линии. Также работы проведут на Михайловском шоссе.

В мэрии добавили, что накануне, 7 ноября, в областном центре заменили 107 светильников. При этом, изначально в плане у энергетиков значилась замена 132 ламп.

В целом, по состоянию на 8 ноября 2022 года в Рязани заменили уже 13200 светильников из контрактных 15 тысяч. Работы, стоимостью 299 млн рублей, завершатся до февраля 2023 года.