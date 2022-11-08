Шацкого чиновника оштрафовали на 4 тысячи рублей. Вот что он сделал

Шацкого чиновника оштрафовали на 4 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья признал главу Керминского сельского поселения Шацкого района Александра Орлова виновным в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает управление рязанского Россельхознадзора. Чиновнику назначили штраф в размере 4 тысячи рублей.

В январе 2022 года ведомство во время внеплановой проверки выявило факт нарушения на сельскохозяйственных землях общей площадью 708,64 га. Администрацию сельского поселения привлекли к административной ответственности, с назначением наказания в виде предупреждения.

Кроме того, нарушителю направили представление с тем, чтобы он устранил «причины и условия», которые привели к правонарушению.

Глава Кермисинского сельского поселения Александр Орлов должен был в месячный срок рассмотреть представление и сообщить о принятых мерах. Однако в установленные сроки этого не сделал.

В итоге на чиновника составили протокол за «непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения». Судья, рассмотрев материалы дела, решил главу поселения оштрафовать.

Ранее Россельхознадзор назвал восемь районов Рязанской области, которые неблагополучны по заболеванию бешенство (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!