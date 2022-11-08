Полиция обнародовала подробности смертельного ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

В ДТП на М-5 в Шиловском районе погибли 28-летний водитель и 50-летняя пассажирка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Автомобильную аварию с двумя погибшими, произошедшую на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе, по предварительной информации, спровоцировал водитель Hyundai Accent. Подробности трагического дорожного инцидента сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

ДТП случилось утром 7 ноября 2022 года на 267 километре автодороги. 28-летний водитель легковой иномарки не справился с управлением, в результате чего врезался в грузовик Mercedes-Benz, за рулем которого находился 52-летний житель Тульской области.

Авария унесла жизни водителя Hyundai и его 50-летней пассажирки. В момент столкновения в салоне легковушки находились еще трое человек в возрасте 18, 27 и 51 года. Всех их с травмами госпитализировали. Проверка по факту ДТП продолжается.