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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 7:15

Полиция обнародовала подробности смертельного ДТП на трассе М-5 в Рязанской области

В аварии погибли 28-летний водитель Hyundai и его 50-летняя пассажирка. Еще трое госпитализированы
Источник:kp.ru
В ДТП на М-5 в Шиловском районе погибли 28-летний водитель и 50-летняя пассажирка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В ДТП на М-5 в Шиловском районе погибли 28-летний водитель и 50-летняя пассажирка. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Автомобильную аварию с двумя погибшими, произошедшую на трассе М-5 «Урал» в Шиловском районе, по предварительной информации, спровоцировал водитель Hyundai Accent. Подробности трагического дорожного инцидента сообщили в пресс-службе областного Управления МВД.

ДТП случилось утром 7 ноября 2022 года на 267 километре автодороги. 28-летний водитель легковой иномарки не справился с управлением, в результате чего врезался в грузовик Mercedes-Benz, за рулем которого находился 52-летний житель Тульской области.

Авария унесла жизни водителя Hyundai и его 50-летней пассажирки. В момент столкновения в салоне легковушки находились еще трое человек в возрасте 18, 27 и 51 года. Всех их с травмами госпитализировали. Проверка по факту ДТП продолжается.

Трое пассажиров в возрасте 18-ти, 27-ми и 51-го года госпитализированы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Трое пассажиров в возрасте 18-ти, 27-ми и 51-го года госпитализированы. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.