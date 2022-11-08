Так выглядит вход в Представительство Правительства Рязанской области в Москве на Малом Толмачевском переулоке, д. 10, строение 1. Фото: www.google.com

Рязанское правительство расширило штат своего представительства в Москве. Если быть точнее, с 20 до 30 увеличивается предельная штатная численность работников ГКУ РО «Представительство Правительства Рязанской области». Изменения прописаны в распоряжении от 3 ноября 2022 года №608-р.

Изначально это орган исполнительной власти, цель которого - представлять интересы областного кабмина во взаимоотношениях с Администрацией президента, Правительством РФ, Федеральным Собранием РФ, госкорпорациями, другими коммерческими и некоммерческими организациями за пределами региона.

Казенное учреждение с теми же функциями создано в августе 2022 года (через месяц после прихода туда в статусе замгубернатора Юлии Шваковой). Одноименный госорган и рязанское минимущества осуществляют функции и полномочия его учредителя.

Ныне обязанности руководителя представительства исполняет Алексей Кулаков. На сайте правительства человек, занимающий эту должность, до сих пор значится одним из заместителей губернатора, однако недавно в региональном законе это подкорректировали.