Власти Рязани планируют капитально отремонтировать ливневку на Муромском шоссе

Ливневку на Муромском шоссе капитально отремонтируют. Фото: Яндекс.

Власти Рязани планируют капитально отремонтировать ливневую канализацию на Муромском шоссе и уже начали поиск подрядчика, который подготовит проектно-сметную документацию. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок 3 ноября 2022 года.

Комплексные работы проведут на участке от перекрестка Муромского и Касимовского шоссе до существующего трубопровода диаметром 1500 мм под Муромским шоссе. Согласно контракту, подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, включая геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические. Также требуется определить необходимый диаметр коллектора ливневки и глубину его заложения.

Как отмечается в документе, использовать ливневку планируется для приема дождевой и иной воды с улиц микрорайона Дашково-Песочня и территорий торговых центров, расположенных поблизости, а также для отвода стоков с придомовых территорий на улице Окской. На проектно-сметную документацию городское управление благоустройства выделяет 4 003 598 рублей. Предоставить ее подрядчик должен будет до 21 декабря 2022 года.

Ранее администрация Рязани подала в суд на подрядчика, реконструировавшего дорогу у ТЦ «Глобус». Мэрия требует устранить дефекты в виде застоя воды на проезжей части и 1,1 млн рублей штрафа за нарушения условий контракта.