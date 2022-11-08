Власти и силовики приняли ряд решений для защиты объектов и населения Рязанской области.

7 ноября в Рязани состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Возглавил заседание губернатор Павел Малков.

Обсуждали чиновники и сотрудники правоохранительных органов вопросы по обеспечению безопасности в Рязанской области.

Особое внимание уделили недопущению террористических актов во время проведения специальной военной операции, так как «в настоящее время наблюдается активизация экстремистских и террористических группировок».

- Необходимо скоординировать все действия силовых структур, исполнительной власти региона, органов местного самоуправления. Главная задача – не допустить противоправных действий на территории Рязанской области, - заявил губернатор.

Отмечается, что на заседании участники приняли ряд дополнительных решений, чтобы повысить защищенность объектов и населения.

Ранее КП-Рязань сообщала, что на территории Рязанской области планируют запретить использование беспилотных воздушных судов (БВС). Исключением станут только беспилотники, которые используют органы исполнительной власти и подведомственные им организации. Запрет связан с уровнем повышенной готовности в Рязанской области (читать подробнее).

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