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НовостиОбщество7 ноября 2022 18:53

Рязанские власти готовятся принять экстренно уехавших жителей Белгородской области

Региональное правительство разместило проект документа об их временном социально-бытовом обустройстве
Источник:kp.ru
Власти Рязанской области готовятся принять жителей Белгородской области, покинувших регион "в экстренном массовом порядке".

Власти Рязанской области готовятся принять жителей Белгородской области, покинувших регион "в экстренном массовом порядке".

Власти Рязанской области готовятся принять россиян, вынужденно покинувших Белгородскую область в экстренном массовом порядке. Соответствующий проект постановления появился на сайте регионального правительства.

Документом вносятся изменения в другое постановление — об «обеспечении временного социально-бытового обустройства» людей, эвакуированных из зоны СВО.

Людям из Белгородской области планируется предоставить те же условия: бесплатное временное размещение и питание. Для этого в Рязанской области, напомним, создавались пункты временного размещения.

Коммунальные услуги, услуги связи, услуги по стирке, по содержанию и охране помещений оплачиваются из бюджета. Также принимающий регион обязуется обеспечить текущий ремонт, обустройство территории, оплату труда, приобретение мягкого и хозяйственного инвентаря, средств личной гигиены, бытовой химии, оборудования и мебели. Входят в список и расходы на транспорт.