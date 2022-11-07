В Рязани 8 ноября отключат холодную воду по ряду адресов

«Водоканал города Рязани» анонсировал на 8 ноября отключение холодной воды по ряду адресов. Список представлен ниже, а также опубликован пресс-службой администрации города.

Большая часть адресов из списка — в поселке Соколовка. Там с 9 до 17 часов не будет ХВС на улицах 1-я Прудная, 2-я Прудная, Связи, Соколовская, а также на Прудном проезде и Куйбышевском шоссе.

Кроме того, отключения ожидаются на Касимовском шоссе, улицах Островского и Строителей. На улице Островского с 10:00 организуют подвоз технической воды к дому №103.

На трех домах на улице Новоселковской (11,13, 17) и в поселке Мирный будет снижена подача холодной воды.

Где отключат воду 8 ноября:

9:00 - 17:00

- Касимовское шоссе, д. 49;

- ул. 1-я Прудная, д. 1/2, д. 10, д. 11, д. 12 (с/т «кирпичник»), д. 14/10, д. 16, д. 16а, д. 18а (д/сад №105), д. 20 корп. 1, д. 20б (д/сад №105), д. 21, д. 22, д. 23 (с/т «кирпичник»), д. 9, д. 23, д. 24, д. 24а, д. 2а, д. 2б, д. 2в, д. 6, д. 7, д. 8, д. 9;

- ул. 2-я Прудная, д. 11, д. 13, д. 2;

- ул. Прудный проезд, д. 1, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6;

- ул. Связи, д. 10 корп. 1, д. 10, д. 11 (МКУ "Техобеспечение"), д. 11а (МКУ "Техобеспечение"), д. 12, д. 12а, д. 13, д. 14 (МКУ "Техобеспечение"), д. 15, д. 15а (филиал-библиотека №6), д. 17 (Издательство Пресса), д. 17, д. 17а (школа №38), д. 18, д. 19, д. 20, д. 22 (городская поликлиника №12), д. 22, д. 2г, д. 5/4, д. 7, д. 8/2 (МКУ "Техобеспечение"), д. 9, д. 29 (ТЕХПРОМ), д. 25 (Альфа-М), д. 23 (Леонардо), д. 21;

- ул. Соколовская, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1, д. 12/5 (МКУ "Техобеспечение"), д. 13/3, д. 14, д. 15, д. 17, д. 19/5, д. 20, д. 21, д. 22, д. 23, д. 24, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 2а, д. 2б, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 30, д. 3б, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 5а, д. 6 корп. 1, д. 6, д. 7 корп. 1, д. 7, д. 8, д. 9, д. 9а;

- ул. Куйбышевское шоссе, д. с 40 по 51 (с буквами и корпусами).

9.30 до 17.00

- ул. Островского, д. 105а,

- ул. Строителей, д. с 1 по 13 (нечетная сторона), д. 5в (Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии).