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НовостиОбщество7 ноября 2022 14:33

До +6 и небольшой дождь прогнозируют в Рязанской области 8 ноября

В ближайшие дни потепление продолжится
Источник:kp.ru
До +6 и небольшой дождь прогнозируют в Рязанской области 8 ноября.

До +6 и небольшой дождь прогнозируют в Рязанской области 8 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 ноября в Рязанской области температура продолжит повышаться - днем до +6 градусов. И вообще текущая неделя, по версии «Метеовестей», станет последним аномально теплым периодом перед климатической зимой.

По данным регионального филиала Росгидромета, во вторник ожидается облачная погода. Ночью без осадков, днем местами (в том числе в Рязани) с небольшими осадками в виде дождя.

Ветер при этом юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха -2...+3 градуса ночью и +1...+6 градусов днем. В Рязани соответственно 0…+2 и +3…+5.

Еще заметнее потеплеет в среду-четверг. Термометры по области покажут до +8 и +9 градусов. 10-го числа, согласно предварительному прогнозу, даже ночью нигде ниже +2 температура не упадет.