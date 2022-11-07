В поселке Приокский в Рязани 7 ноября аварийно отключили электричество. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На пяти улицах поселка Приокский в Рязани днем 7 ноября произошло аварийное отключение электричества. По данным МУП «Рязанские городские распределительные электрические сети» (РГРЭС), света нет в домах на следующих улицах:

- Магистральная;

- Энгельса;

- Станкозаводская;

- Медицинская;

- Карла Маркса.

В настоящее время аварийная бригада оперативно устраняют последствия происшествия. Восстановить планируют все в течение трех часов.

Как позже отметили в администрации Рязани, на улицах Энгельса и Магистральной электричество подали в 15:55.

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