Скидки до 200 000 рублей: стартовали продажи нового пула квартир ЖК «Шереметьевский квартал»

Фото: Стройпромсервис.

ГК «Стройпромсервис» в ноябре открывает в продажу новый пул квартир в одном из домов ЖК «Шереметьевский квартал». 14 очередь комплекса готовится к сдаче уже в этом году, а значит, пришло время раскрывать запасы лучших предложений в доме. Еще больше выбора! Но самое главное – цена!

20 квартир в доме финальной готовности со скидкой до 200 000 руб. Например, 1-к. квартиру с индивидуальным отоплением можно приобрести от 2.3 млн руб., а семейную 2-к. квартиру от 4,5 млн руб. И все это под выгодный ипотечный процент – от 0,1% на весь срок.

Подробную информацию о предложении уточняйте по телефону +7(4912) 247-000 или оставьте заявку на сайте.

Официальный сайт: stroy-proms.ru.

Телефон офиса продаж: +7(4912) 247-000

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