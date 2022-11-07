Не с пустыми руками: первые промежуточные результаты рязанской бизнес-миссии в Турцию

Фото: АРБ.

Деловая поездка, организатором которой выступил Рязанский центр экспорта, завершилась 5 ноября. Региональную делегацию возглавил вице-губернатор области Артём Бранов, а в ее составе вместе с руководителями предприятий работали зампред Правительства Рязанской области Артём Никитин и представители региональных институтов развития бизнеса.

Как отметил Артём Никитин, «главное – мы нашли точки общего интереса и достигли договоренностей с местным бизнесом и ассоциациями по целому ряду направлений сотрудничества. Я уверен, что работа продолжится, основы заложены. И сегодня есть все основания полагать, что в ближайшее время мы выйдем на первые взаимовыгодные контракты, а торговый оборот между нашим регионом и Турцией будет только расти».

Подводя предварительные итоги, Артем Никитин подчеркнул, что за время бизнес-миссии состоялось порядка сотни В2В встреч и переговоров с официальными структурами Турции. Среди промежуточных результатов – выход на тестовое использование созданного рязанским предприятием iAge Engineering IT-решения в бизнес-процессах одной из ведущих турецких компаний; договоренность о поставке строительных материалов ЗАО «МПК «КРЗ» и согласование условий заключения дилерского соглашения еще с одной крупной фирмой Стамбула. Турецкие партнеры также проявили интерес к продукции региональных компаний ООО «Скопинзернопродукт» и ООО «Источник-Логистинг»: достигнуты предварительные договоренности о поставках.

Фото: АРБ.

Зампред Правительства Рязанской области подчеркнул, что большой интерес и наибольшее количество перспективных контактов появилось в строительном секторе.

«Турецкие партнеры проявляют явный интерес к стройматериалам, которые производятся на территории нашего региона. И хотя участие в бизнес-миссии приняли всего три компании из этой отрасли, мы договорились, что предоставим партнерам всю экспортную номенклатуру в части строительства. В ближайшие 10 лет в Турции запланировано возведение более 30 крупных инфраструктурных проектов, и турецкие подрядчики готовы сотрудничать с нашими производственными отраслевыми компаниями, – прокомментировал Артем Никитин. – Помимо этого, мы увидели заинтересованность в нашей сельскохозяйственной продукции: и в этом направлении достигнут ряд предварительных договоренностей о поставках, в частности, масличных культур».

Фото: АРБ.

В ходе визита рязанской бизнес-миссии состоялось несколько крупных деловых событий. В их числе «круглый стол» по вопросам сотрудничества в сфере строительства, форум Doing Business: Turkey & Ryazan, встреча в генконсульстве РФ в Стамбуле, а также переговоры с представителями и руководством Турецкой Федерации машиностроения (МАКFED), а также Федерацией производителей продуктов питания и напитков Турции (TGDF), Ассоциацией дистрибьютеров и производителей строительного оборудования (IMDER).

Подводя итоги поездки, зампред регионального Правительства Артем Никитин заявил, что «со стороны турецких бизнес-партнеров и официальных структур была продемонстрирована максимальная готовность сотрудничать, как в части решения логистических вопросов и выхода на новые рынки с помощью Турции, так и в наполнении взаимного товарооборота как в экспортном, так и в импортном направлении».