В Рязанской области воздух проверят на опасную пыль

В Рязанской области проверят на опасность пыль в воздухе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рязанская область вошла в число 15 регионов пилотного проекта Российского экологического оператора по экомониторингу. Акцент будет сделан на пыли в воздухе, а именно на взвешенных частицах PM10 и PM2,5 (диаметром не более 10 мкм и 2,5 мкм соответственно).

Компания будет опираться на данные государственных региональных автоматических систем мониторинга, промышленных и общественных организаций.

«Впоследствии будет создан ресурс, на котором данные экомониторинга будут отображаться в реальном времени. Доступ к нему получат все граждане России». - заявили в РЭО.

Также в рамках пилотного проекта компания планирует собрать информацию о содержании загрязняющих атмосферу веществ - диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, озона, сероводорода.

Состав PM10 и PM2,5 может быть разным — от пыльцы и микроорганизмов до сажи и соединений тяжелых металлов. Более крупные частицы могут оседать в легких, а мелкие висят в воздухе, могут просачиваться через поры, попадать в кровь и другие ткани. Повышенная концентрация таких частицы несет угрозу здоровью.