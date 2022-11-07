На 18 улицах Рязани меняют освещение 7 ноября

7 ноября в Рязани планируется смонтировать 132 новых уличных светильника. Фото: администрация Рязани.

7 ноября в Рязани планируется смонтировать 132 новых уличных светильника. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Освещение в понедельник будут менять на 18 улицах. Полный список представлен ниже и на официальном сайте мэрии.

Также чиновники отмечают, что за минувшие выходные, 4-6 ноября, в Рязани заменили 291 светильник.

Работы проходят по контракту на сумму 299 млн рублей с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье». По нему до февраля 2023 года подрядчик должен заменить 14,9 тыс. светильников.

7 ноября работы проходят на следующих улицах: Московское шоссе, профессора Никулина, Мопровский тупик, Новоселов, Зубковой, проезд Яблочкова, Интернациональная, Полева, Трехреченская, Станкозаводская, Медицинская, Карла Маркса, Октябрьская, Бирюзова, Сельских Строителей, Промышленная, Вокзальная, Типанова.