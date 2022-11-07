Наполнение будущей набережной Трубежа и Оки обсудили в Рязани. Вот что там может появиться

Наполнение будущей набережной Трубежа и Оки обсудили в Рязани.

В Рязани состоялся семинар, который посвятили спортивному наполнению будущей набережной Трубежа и Оки. Молодые специалисты пришли к мнению, что наполнение и расширение существующей инфраструктуры под мостом недостаточно, чтобы «комфортно и полезно проводить время».

По словам рязанцев, которые и сейчас занимаются спортом на набережной и в лесопарке, не хватает площадки для воркаута, кроссфита и фитнеса. А также места для игр в настольный теннис, волейбол и мини-футбол. Нет ни скейтпарка, ни сквош-корта.

«Кроме дополнительных видов спорта, рязанцы отмечают необходимость организации мест для отдыха, перекуса и возможности переодеться», - говорится в сообщении активистов «Рязанской набережной».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!