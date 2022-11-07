Названы восемь неблагополучных по бешенству районов Рязанской области

Названы неблагополучные по бешенству районы Рязанской области Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

За десять месяцев 2022 года на территории Рязанской области зарегистрировали 16 случаев заболевания животных бешенством. Такую цифру привело управление рязанского Россельхознадзора.

Специалисты признались, что самыми неблагополучными районами по бешенству являются:

- Сараевский район;

- Клепиковский район;

- Захаровский район;

- Сапожковский район;

- Старожиловский район;

- Рязанский район;

- Ермишинский район;

- Сасовский район, а также город Рязань.

На территории районов, где выявили очаги, устанавливались карантины.

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