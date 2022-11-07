Два человека погибли в ДТП с грузовиком на М5 «Урал» в Рязанской области.

Автокатастрофа с двумя погибшими произошла в Шиловском районе 7 ноября, примерно в 10:15. На 267 километре трассы М5 «Урал» столкнулись грузовик Mercedes Benz и легковой автомобиль Hyundai, сообщает ГИБДД по Рязанской области.

В салоне седана находились пять человек. Двое из них погибли на месте ДТП. Троих госпитализировали.

«Обстоятельства происшествия выясняются. По факту ДТП проводится проверка», - добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Ранее появилась информация о ДТП с летальным исходом в Скопинском районе. Там, на трассе Р22 «Каспий», столкнулись Volkswagen и Mazda (подробнее).