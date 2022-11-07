В ДТП с Volkswagen и Mazda в Рязанской области погиб человек

Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте ДТП. Фото: 62.мвд.рф

На трассе Р22 «Каспий» в Рязанской области в минувшей выходные случилось ДТП с летальным исходом. 4 ноября на 289 километре Volkswagen Tiguan лоб в лоб столкнулся с Mazda 6.

Трагедия произошла примерно в 16:00. По предварительной информации, аварию спровоцировал 51-летний житель Москвы, управлявший внедорожником.

29-летний житель Московской области, сидевший за рулем седана, от полученных травм скончался на месте ЛТП.