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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 8:28

В ДТП с Volkswagen и Mazda в Рязанской области погиб человек

Автомобили столкнулись на 289 километре Р22 «Каспий»
Источник:kp.ru
Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте ДТП. Фото: 62.мвд.рф

Водитель автомобиля Mazda от полученных травм скончался на месте ДТП. Фото: 62.мвд.рф

На трассе Р22 «Каспий» в Рязанской области в минувшей выходные случилось ДТП с летальным исходом. 4 ноября на 289 километре Volkswagen Tiguan лоб в лоб столкнулся с Mazda 6.

Трагедия произошла примерно в 16:00. По предварительной информации, аварию спровоцировал 51-летний житель Москвы, управлявший внедорожником.

29-летний житель Московской области, сидевший за рулем седана, от полученных травм скончался на месте ЛТП.

Внедорожником управлял 51-летний житель Москвы. Фото: 62.мвд.рф

Внедорожником управлял 51-летний житель Москвы. Фото: 62.мвд.рф