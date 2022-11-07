Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Александро-Невском районе

Местом аварии стал 144 километр трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский.

5 ноября в Александро-Невском районе пьяный водитель Mazda СХ5 устроил серьезное ДТП. Это 42-летний мужчина из Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Местом аварии стал 144 километр трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский. Примерно в 17:00 волгоградец совершил столкновение с ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего местного жителя.

По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ в результате ДТП был госпитализирован. Для извлечения пострадавшего из искореженной легковушки потребовалась помощь спасателей.

Для извлечения пострадавшего из искореженной легковушки потребовалась помощь спасателей.