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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 7:41

Пьяный водитель устроил серьезное ДТП в Александро-Невском районе

Волгоградец на Mazda совершил столкновение с ВАЗ-2114 местного жителя
Источник:kp.ru
Местом аварии стал 144 километр трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский.

Местом аварии стал 144 километр трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский.

5 ноября в Александро-Невском районе пьяный водитель Mazda СХ5 устроил серьезное ДТП. Это 42-летний мужчина из Волгоградской области, сообщает пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Местом аварии стал 144 километр трассы Рязань — Ряжск — Александро-Невский. Примерно в 17:00 волгоградец совершил столкновение с ВАЗ-2114 под управлением 21-летнего местного жителя.

По данным Госавтоинспекции, водитель ВАЗ в результате ДТП был госпитализирован. Для извлечения пострадавшего из искореженной легковушки потребовалась помощь спасателей.

Для извлечения пострадавшего из искореженной легковушки потребовалась помощь спасателей.

Для извлечения пострадавшего из искореженной легковушки потребовалась помощь спасателей.

В Александро-Невском районе пьяный водитель Mazda СХ5 устроил серьезное ДТП.

В Александро-Невском районе пьяный водитель Mazda СХ5 устроил серьезное ДТП.