Утром 7 октября у Северной окружной в Рязани вновь засняли беспокойного лося.

Автомобилисты, плетущиеся в пробке на Северной окружной дороге Рязани, вновь засняли лося. Видео появилось в группе «Нетипичная Рязань» утром 7 ноября.

Животное вышло к оживленной дороге и мечется вдоль ограждения проезжей части по припорошенной насыпи, озираясь на проезжающие автомобили. Судя по опубликованным кадрам, съемка велась на изгибе «Северки» при выезде из микрорайона Канищево в сторону центра города.

Как и прежде, лося заметили на участке местности между окружной и 5-й базой, в районе водоема Дикая Утка. До этого животное несколько раз попадало в объективы камер - как минимум, с 1 октября.