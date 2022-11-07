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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:43

Деревья в рязанском Лесопарке вырубили под детскую площадку

Сообщение о валке деревьев в зеленой зоне прокомментировала горадминистрация
Источник:kp.ru
Как прокомментировала администрация Рязани, деревья в рязанском Лесопарке вырубили под детскую площадку.

Как прокомментировала администрация Рязани, деревья в рязанском Лесопарке вырубили под детскую площадку.

Администрация Рязани прокомментировала валку деревьев в Лесопарке. Свидетельства о проводившейся там вырубке появились в социальных сетях 4 ноября.

«Когда прекратится уничтожение рязанского Лесопарка под видом благоустройства?!», - возмущалась женщина, выложившая фотографию.

Как и предполагала КП-Рязань, работы оказались связаны с анонсированной губернатором Павлом Малковым установкой детской площадки.

«В Лесопарке идут работы по обустройтсву детской площадки. Спил деревьев провели только в зоне проведения работ», - кратко отреагировали чиновники под соответствующей публикацией.