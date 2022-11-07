Как прокомментировала администрация Рязани, деревья в рязанском Лесопарке вырубили под детскую площадку.

Администрация Рязани прокомментировала валку деревьев в Лесопарке. Свидетельства о проводившейся там вырубке появились в социальных сетях 4 ноября.

«Когда прекратится уничтожение рязанского Лесопарка под видом благоустройства?!», - возмущалась женщина, выложившая фотографию.

Как и предполагала КП-Рязань, работы оказались связаны с анонсированной губернатором Павлом Малковым установкой детской площадки.

«В Лесопарке идут работы по обустройтсву детской площадки. Спил деревьев провели только в зоне проведения работ», - кратко отреагировали чиновники под соответствующей публикацией.