Полгода – достаточный срок для оценки. Оправдывает ли Павел Малков ожидания рязанцев?

10 ноября исполняется ровно полгода со дня назначения Павла Малкова руководителем Рязанской области. Вполне достаточный срок, чтобы сформировать свое отношение к новому главе региона или, по крайней мере, к тому, на сколько он оправдывает ожидания рязанцев.

В чем же заключаются эти ожидания? В одном из опросов наши читатели определили ряд задач, которые должен решить врио в первую очередь. Это кадровая реформа в правительстве, реформирование дорожной сферы, наказание предприятий-загрязнителей и наведение порядка в рязанском здравоохранении.

Оказалось, что кадровая реформа в правительстве – самое простое из представленного списка. Но можно ли считать кадровой реформой замену нескольких министров из прежнего состава? К тому же до сих пор, спустя почти два месяца после сентябрьских выборов, некоторые члены рязанского кабмина по-прежнему имеют временную приставку и.о. к своей должности.

Остальные первостепенные задачи переведены в разряд отложенных – работа по ним, по заверению самого Павла Малкова, ведется в плановом режиме.

Если посмотреть комментарии к постам губернатора в его телеграм-канале, можно увидеть совершенно разные, порой, прямо противоположные суждения о его деятельности – от радостно хвалебных до сурово критических. В сегодняшнем опросе мы постарались сбалансировать возможные позитивные и негативные ответы читателей. Приглашаем всех участвовать в голосовании на тему «Оправдывает ли Павел Малков ваши ожидания от его деятельности в должности губернатора?»

Оправдывает ли Павел Малков ваши ожидания от его деятельности в должности губернатора?

- Полностью оправдывает. Очень деятельный губернатор, добивается результатов;

- Скорее оправдывает. Наряду с решением ряда вопросов есть обещания, пока не подтвержденные делами;

- Нет однозначного мнения, по каким-то вопросам оправдывает, по другим – нет;

- Скорее не оправдывает. В его заявлениях и действиях преобладает популизм, стремление отложить решение вопросов на потом;

- Не оправдывает полностью. Никакого изменения в решении первоочередных проблем не вижу;

- Губернатор работает, надо дать ему больше времени, а потом уже оценивать его работу;

- Затрудняюсь ответить.

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