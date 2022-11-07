Депутат Захаров намерен судиться с двумя рязанскими СМИ

Депутат Рязанской городской Думы Алексей Захаров намерен судиться с двумя местными СМИ. На личной странице он заявил, что подготовит иск о защите чести и достоинства после публикаций в 62info.ru и «МК в Рязани».

Указанные издания вменили Алексею Захарову, что тот якобы «посмеялся над матерью участника СВО». Диалог произошел в день публичных слушаний по предполагаемой застройке территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках, куда не смогли попасть некоторые градозащитники, депутаты гордумы и представители СМИ. На видео женщина, совершенно безучастная к происходящему, вдруг отпускает реплику: «Стоит молодой, здоровый, такому только автомат в руки...». В ответ на вопрос, отправила ли она сама туда сына или внука, женщина сообщает, что отправила сына.

- И что, хорошо это? - спросила стоявшая рядом журналистка.

- Ниче, - ответила собеседница.

- Нормуль. Мне норм, - интерпретировал ее реакцию Захаров.

Это и стало поводом для последующих публикаций. В своем ролике депутат называет их заказными и представляет запись телефонного разговора якобы с сыном той женщины. Молодой человек, судя по разговору, не находится в рядах ВС РФ.

«Обязательно со своей командой подготовлю исковое заявление», - говорит Захаров.

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