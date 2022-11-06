Дворы на улице Семинарской в центре Рязани забиты мусором и помоями. Фото: Ярослав Парфенов.
В одном из дворов (дом №15, кор.2) на улице Семинарской в центре города появились огромные кучи мусора. Фотографии вместе с обращением к мэрии Рязани появились в паблике «Рязань».
«Рабочие все перекопали. Двор весь в мусоре! Так потом все дома в тараканах и крысах будут. Жители просят, чтобы проблему решили, так как это под силу только властям», - говорится в жалобе.
Сообщение появилось воскресным днем, 6 ноября. Ответа от администрации к настоящему времени нет. Видимо, в силу выходного дня.
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