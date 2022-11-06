Снег, туман и повышенное давление – погода, которая ожидает рязанцев 7 ноября.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В понедельник, 7 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью и днем местами небольшие осадки. Местами слабый гололед, а также гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.
Ветер в понедельник юго-западный, порывами до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Рязанской области -3… +2 градуса, днем -1… +4 градуса.
По данным специалистов центра «Фобос», 7 ноября в Рязани днем будут небольшой снег и сильный туман. Давление ожидается немного выше нормы.
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