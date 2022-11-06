Шел 2022 год. Почтовое отделение в Рязанской области работает без отопления и воды. И вот почему

Почтовое отделение в Рязанской области работает без отопления и воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В поселке Змеинка Михайловского района почтовое отопление работает без отопления и воды. Соответствующая жалоба появилась на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова.

«То есть, зимой люди работают в условиях улицы. В -30 стены в прошлом году промерзали до льда. Администрация местная написала, что этот вопрос не в их компетенции», - пожаловалась рязанка Кристина Горькова.

Чиновники районной администрации отреагировали на сообщение и заверили, что знают об этой проблеме. По их словам, «Почта России» в поселке Змеинка расположена в здании, которое является частной собственностью.

«Собственник помещения не заключает договор на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. К сожалению, техническая возможность отапливать отдельно помещение почты отсутствует», - сообщили чиновники Михайловского района.

Кроме того, руководство Михайловского отделения «Почта России» ведут работу по переводу почты в Змеинке в другое помещение.

«Сейчас в головной офис на согласование направлен пакет документов. Надеемся, что вопрос решится положительно», - указали власти михайловской администрации.

Заявительница заметила, что точно такой же ответ от чиновников был и в прошлом году.

В августе 2022 года АО «Почта России» оставила заявку на проведение тендера на закупку для своих почтовых отделений в Рязанской области березовые колотые дрова на 2,5 млн рублей. Михайловского района в этом списке нет (читать подробнее).

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