Рязанцы пожаловались на рюмочную, расположенную рядом со школой №17.

Рязанцы пожаловались на рюмочную, расположенную рядом со школой №17 (улица Чкалова, 9а). Само питейное заведение находится в доме №9.

«Хочу обратиться к администрации Рязани. Вход в школу осуществляется через две калитки, одна из них находится в непосредственной близости с этой "разливухой", там менее ста метров», - написала в RZN_Life местная жительница.

По ее словам, уже с семи утра там собираются «нетрезвые и неадекватные люди», и этот факт якобы «создает опасность для наших детей, идущих в школу». Работает заведение до позднего вечера. А так как вторая смена заканчивается в 18:40, и не у всех родителей есть возможность встретить своих детей, то «становится страшно».

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