Полуголая и босая дама попала в объективы камер на одной из улиц Рязани.
Утром 6 ноября в соцсетях опубликовали кадры, как на одной из улиц Рязани гуляла женщина. Одета она была только в куртку – без штанов и обуви. Так и шла невозмутимо по тротуару.
«Как начинается ваше [воскресное] утро в Рязани?» - говорится в подписи к видео в паблике «Рязань Онлайн».
В сентябре КП-Рязань сообщала, что на улице Соборной в центре Рязани заметили застывшую женщину (подробнее с видео).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!