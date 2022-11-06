Полуголая и босая дама попала в объективы камер на одной из улиц Рязани.

Утром 6 ноября в соцсетях опубликовали кадры, как на одной из улиц Рязани гуляла женщина. Одета она была только в куртку – без штанов и обуви. Так и шла невозмутимо по тротуару.

«Как начинается ваше [воскресное] утро в Рязани?» - говорится в подписи к видео в паблике «Рязань Онлайн».

В сентябре КП-Рязань сообщала, что на улице Соборной в центре Рязани заметили застывшую женщину (подробнее с видео).

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