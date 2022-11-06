23 человека эвакуировали с пожара в многоэтажке на улице Березовой в Рязани. Фото: Виталий ТИМКИВ

Субботним вечером 5 ноября на улице Березовой в Рязани произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Горело одно из помещений в девятиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила три кв. метра.

Сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека и трех спасли.

В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.

А в ночь на 6 ноября на одной из улиц Рязани загорелся одноэтажный кирпичный дом. В результате происшествия пострадал один человек (читать подробнее).

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