23 человека эвакуировали с пожара в многоэтажке на улице Березовой в Рязани.
Фото: Виталий ТИМКИВ
Субботним вечером 5 ноября на улице Березовой в Рязани произошел пожар, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области. Горело одно из помещений в девятиэтажном жилом доме. Площадь пожара составила три кв. метра.
Сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека и трех спасли.
В настоящее время специалисты выясняют причину возгорания и причиненный ущерб.
А в ночь на 6 ноября на одной из улиц Рязани загорелся одноэтажный кирпичный дом. В результате происшествия пострадал один человек (читать подробнее).
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