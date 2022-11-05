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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 20:58

На улице Зубковой на рязанку набросилась стая бездомных собак

Женщине теперь предстоит дорогостоящее и длительное лечение
Источник:kp.ru

31 октября в Рязани на улице Зубковой рядом с домом 19 на женщину, выгуливающую своего питомца, набросилась стая бездомных собак. В распоряжении интернет-паблика RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ оказалось письмо дочери пострадавшей женщины, направленное в горадминистрацию.

Сообщается, что четыре собаки, одна из которых точно была чипирована, буквально рвали женщину за ноги - та спасала от расправы на руках своего питомца. Когда стая отстала, пострадавшая женщина смогла набрать 112. Теперь, по ее словам, впереди у нее дорогостоящее и длительное лечение.