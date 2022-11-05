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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 10:01

В райцентре Сасово женщина из-за ревности попыталась сжечь своего бывшего сожителя

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством»
Источник:kp.ru

В полицию города Сасово обратился 44-летний мужчина и сообщил, что во дворе дома его попыталась поджечь бывшая 50-летняя сожительница.

Женщину сотрудники правоохранительных органов разыскали и задержали.

Выяснилось, что ранее мужчина и женщина проживали вместе. Но некоторое время назад мужчина ушел к новой возлюбленной. Брошенная женщина попыталась вернуть мужчину, а когда это не получилось, решилась на крайние меры.

Она плеснула на своего бывшего сожителя бензином и бросила в него зажигалку. Часть одежды воспламенилась, но, к счастью, огонь удалось быстро сбить.

Известно, что в момент совершения преступления женщина была пьяна.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».