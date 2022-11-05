Рязанские молодогвардейцы приняли участие в акции «Россия – единая семья! От всего сЕРдца»

Акция проводилась в преддверии Дня народного единства.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с приемной партии «Единая Россия» приняли участие в сборе подарков для семей военнослужащих. Набор включает в себя сувенирную продукцию, канцелярские и необходимые принадлежности для детей.

Акция проводится в преддверии Дня народного единства. Планируется, что в этот день все регионы будут обмениваться подарками, переданными семьям мобилизованных.

- Очень важно сейчас поддержать и наших военнослужащих, задействованных в спецоперации, и их семьи. Наше отделение оказывает в этом направлении всестороннюю помощь. Акция даёт возможность сказать тёплые слова и передать от всего сердца добрые пожелания тем, кто живет от нас за тысячи километров, почувствовать, что мы рядом, мы едины», – отметил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Поскребышев.