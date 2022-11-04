4 ноября меняют светильники на 21 улице Рязани и в Солотче

4 ноября в Рязани продолжаются работы по замене уличного освещения. В графике на пятницу значится 21 улица города и поселок Солотча

4 ноября в Рязани продолжаются работы по замене уличного освещения. В графике на пятницу значится 21 улица города и поселок Солотча. Совокупно планируется смонтировать 212 новых светильников, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Со списком улиц можно ознакомиться ниже и на официальном сайте мэрии. Все светильники - как планируемые к замене, так и уже замененные обозначены на специально созданной карте, которая обновляется раз в неделю (по средам).

Чиновники отмечают, что из-за погодных условий в графике допускаются изменения.

Совокупно по муниципальному контракту до февраля 2023 года в Рязани планируется заменить 14,9 тыс. светильников.

4 ноября работы ведутся на следующих улицах: Бирюзова, Станкозаводская, Интернациональная, Октябрьский городок, Славянский проспект, Гоголя, Черновицкая, Вокзальная, Зубковой, Кальная, Быстрецкая, Радиозаводская, Керамзавода, Мехзавода, Михайловское шоссе, Чкалова, Полевая, Колхозная, Московское шоссе, проезд Машиностроителей, Окский проезд, в поселке Солотча