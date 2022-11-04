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НовостиОбщество4 ноября 2022 10:59

Хмурое предзимье. Рязанцев 5 ноября ожидают осадки и минусовая температура

Рязанцев 5 ноября ожидают осадки и минусовая температура
Источник:kp.ru
Хмурое предзимье. Рязанцев 5 ноября ожидают осадки и минусовая температура.

Хмурое предзимье. Рязанцев 5 ноября ожидают осадки и минусовая температура.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 5 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, а местами гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в субботу будет северо-западный, северный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -4... +1 градус, днем -1... +4 градуса.

Отмети, что специалисты цертра «Фобос» назвали погоду в Рязанской области «хмурым предзимьем».