Хмурое предзимье. Рязанцев 5 ноября ожидают осадки и минусовая температура. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 5 ноября, в Рязани и области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки, а местами гололедица. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Ветер в субботу будет северо-западный, северный, порывами до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -4... +1 градус, днем -1... +4 градуса.

Отмети, что специалисты цертра «Фобос» назвали погоду в Рязанской области «хмурым предзимьем».