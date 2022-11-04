Рязанцы сообщили о вырубке деревьев возле главной аллеи Лесопарка

4 ноября появилась фотография, как в рязанском Лесопарке рабочие ведут вырубку деревьев возле главной аллеи.

В рязанском Лесопарке рабочие ведут вырубку деревьев возле главной аллеи. Об этом горожане сообщают в социальных сетях 4 ноября. Соответствующую фотографию опубликовала группа «Рязань».

«Когда прекратится уничтожение рязанского лесопарка под видом благоустройства?!», - вопрошает автор публикации, подписчица Ольга Фомина.

На снимке действительно видно, что уже повалены несколько деревьев. Особенно хорошо это видно в сравнении с фотографией двухнедельной давности, сделанной 22 октября.

А это снимок, сделанный на том же месте 22 октября. Еще обращает на себя внимание бесполезный забор.

Официальных комментариев от администрации Рязани по этому поводу пока не поступало. Ранее губернатор Павел Малков анонсировал установку в Лесопарке детской площадки и площадки для воркаута. Не исключено, что для них готовят площадку.

Кстати, в кадр с места вырубки деревьев попало ограждение, которое, как кажется, лишено всякого смысла и лишь портит вид зеленой зоны.