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НовостиОбщество4 ноября 2022 8:33

В Дирекции благоустройства города открыли вакансии на зиму с зарплатой 42-55 тыс. рублей

Набирают водителей, машинистов, трактористов
Источник:kp.ru
К зиме рязанская ДБГ набирает водителей, машинистов, трактористов.

К зиме рязанская ДБГ набирает водителей, машинистов, трактористов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани Дирекция благоустройства города открыла вакансии на предстоящую зиму 2022-2023. Муниципальное бюджетное учреждение набирает водителей, машинистов, трактористов.

«В этом году оклады были повышены - на всех рабочих местах соискателям предлагается заработная плата от 42000 руб.», - говорится в объявлении, опубликованном городской администрацией.

Указанная сумма — это заявленная ставка водителя погрузчика. Машинист бульдозера, как и тракторист, будет зарабатывать 45 тыс. рублей. Машинисту автогрейдера обещают платить 47 тыс. рублей в месяц, а водителю грузовика — 55 тыс. рублей.

За дополнительной информацией предлагают обращаться по телефону: 8(4912)70-12-88.