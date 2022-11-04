Губернатор Малков наградил около 30 рязанцев.

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, глава Рязанской области Павел Малков вручил государственные и региональные награды. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Во время торжественной церемонии почти тридцать жителей области получили награды из рук губернатора.Вот кого наградили и за что:

По словам Малкова, нам [чиновникам] предстоит еще многое сделать для Рязанской области. Необходимо укреплять образование, медицину, сферы культуры и спорта, развивать экономику, благоустраивать населенные пункты.

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