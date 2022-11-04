Сбившему курсантку Академии ФСИН на Первомайском проспекте водителю дали 3 года колонии

Три года колонии-поселения получил рязанец, сбивший курсантку Академии ФСИН на пешеходном переходе Первомайского проспекта.

Три года колонии-поселения получил рязанец, сбивший курсантку Академии ФСИН на пешеходном переходе Первомайского проспекта. О приговоре, который уже обжалуется стороной защиты, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

ДТП случилось 14 декабря на перекрестке Первомайского проспекта с улицей Пожалостина. 20-летняя девушка шла по нерегулируемой «зебре» в сторону улицы Сенной. Другие автомобили уступили ей дорогу, а 48-летний водитель «Лады» этого не сделал.

Как отмечается в материалах уголовного дела, автомобилист был пьян и скрылся с места происшествия, не приняв никаких мер для оказания первой помощи потерпевшей. Поэтому, несмотря на признание им вины и тот факт, что он пытался загладить причиненный вред, суд избрал наказание в виде лишения свободы. Также в приговоре, помимо срока в колонии, прописан трехлетний запрет на управление транспортными средствами.

Девушка в результате ДТП получила тяжелые травмы. Как сообщалось ранее, при госпитализации в ОКБ у нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, а также закрытый перелом бедренной кости и тупую травму живота.