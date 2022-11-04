В Рязани прошли публичные слушания по застройке территории бывшего шпалопропиточного завода

2 ноября прошли публичные слушания по предполагаемой застройке территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках (Рязань). Проект предусматривает возведение семиэтажных жилых домов, детского сада, школы, благоустроенной набережной на берегу Борковского затона, орнитологического парка, экопарка и реабилитацию Луковского леса.

Рязанцы проявили повышенный интерес к слушаниям, по оценке наших коллег, в здании управления капитального строительства администрации города Рязани собралось порядка 150 человек. Часть людей, в том числе некоторые градозащитники, депутаты гордумы, представители СМИ не смогли попасть в зал, где проходили слушания.

Окончательное решение по слушаниям будет официально опубликовано и с того момента вступит в силу.