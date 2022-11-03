Светофор с дополнительной секцией для водителей заработал на улице Спортивной в Рязани

На улице Спортивной запустили новый светофор. Фото: Дмитрий КАРЕТНИКОВ.

На улице Спортивной в Рязани запустили новый светофор с дополнительной секцией для водителей. Теперь при повороте направо автомобилистам нужно будет пропускать идущих по «зебре» пешеходов, так как для них горит зеленый сигнал. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в группе «Рязань: о городской среде».

- Плюс такой организации движения заключается в том, что не приходится создавать дополнительную фазу светофора, - говорится в сообщении.

Теперь нужно будет пропускать пешеходов. Фото: Дмитрий КАРЕТНИКОВ.

Авторы считают, что дополнительная секция светофора не приведет к возникновению пробок в час пик, так как на этом участке улицы не очень большой пешеходный трафик. Впрочем, у некоторых водителей иное мнение – еще в конце октября они предупреждали, что новая организация движения приведет к частичной блокировке автомобильного потока по одной из полос. Чье мнение в итоге окажется верным, покажет время.