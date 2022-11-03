«А также щели. Открытые и закрытые». Администрация Кадомского района опубликовала сообщение о подземных укрытиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Кадомского района Рязанской области 2 ноября сообщила о бомбоубежищах на своей территории. Речь идет об укрытиях «от воздействия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий». Соответствующая информация появилась в соцсетях исполнительного органа.

Что касается самих строений, то к ним относятся подвалы и цокольные этажи зданий, жилых домов, гаражи, погреба, подполья, а также щели открытые и перекрытые.

Укрываться в подобных строениях можно не более 12 часов.

«Вы услышали сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» Вы находитесь на улице. Внимательно прослушайте экстренное сообщение через уличные громкоговорители. Сообщение дублируется многократно, не менее двух-трех раз, с периодическим включением сирен. Также, информацию можно уточнить в Службе спасения 112. Ваши действия: проследуйте в ближайшее подземное укрытие, соблюдайте спокойствие и порядок.

Вы находитесь на работе. Следуйте в укрытие, закрепленное за вашей организацией. Соблюдайте спокойствие, не создавайте панику.

Вы находитесь дома. Включите радио, телевизор, прослушайте сообщение. Передайте информацию соседям. Действуйте согласно полученным инструкциям: перекройте газ и электричество во избежание возникновения пожара. Плотно закройте окна и форточки. Возьмите с собой суточный запас воды и еды», - говорится в сообщении.