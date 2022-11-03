Депутаты Рязанской облдумы рекомендовали к рассмотрению проект областного бюджета на 2023-2025 годы

В четверг, 3 ноября комитет Рязанской облдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять к рассмотрению законопроект «Об областном бюджете на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании депутаты проверили, соответствует ли региональному законодательству внесенный губернатором проект закона и сопроводительные материалы. Было отмечено, что полный пакет документов поступил в отведенные законом сроки.

Депутаты предложили провести 17 ноября публичные слушания по проекту закона о бюджете.

Также на заседании депутаты рекомендовали к рассмотрению профильным комитетам законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».