В Рязани завели уголовное дело на экс-директора строительной фирмы за долг по зарплате

Экс-директор строительной фирмы в Рязани не выплатил работникам более 80 тысяч рублей зарплаты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Очередное уголовное дело по факту невыплаты заработной платы (часть 2 статьи 145.1 УК России) возбудили рязанские следователи. В этот раз перед судом рискует предстать экс-руководитель строительной организации, который не оплачивал труд некоторых своих работников на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Следствие установило, что трое сотрудников фирмы с ноября 2020 года по март 2021 года фактически работали бесплатно. При этом причиной невыплаты заработной платы стали вовсе не финансовые трудности – руководитель организации вполне располагал деньгами. В общей сложности он задолжал людям более 80 тысяч рублей.

В настоящее время следователи устанавливают цели и мотивы руководства организации, проверяют ее финансовую деятельность и предпринимают меры по погашению долга.

Ранее уголовное дело возбудили против директора другой коммерческой фирмы. Мужчина на протяжении года не платил зарплату работникам, в итоге оказался должен более 1,5 млн рублей.