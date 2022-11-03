Липы да клены, ели да сосны. В 2022 году на улицах Рязани высадили четыре тысячи деревьев и кустарников

Более 4 тысяч деревьев и кустарников высадили в Рязани в 2022 году. Фото: администрация Рязани.

В 2022 году «зеленые легкие» Рязани пополнили более четырех тысяч деревьев. Специалисты городской Дирекции благоустройства высаживали на улицах областного центра сосны, липы, клены, ели и ивы, сообщает пресс-служба мэрии.

Молодые зеленые насаждения обосновались в разных районах города. В центре Рязани коммунальщики высадили деревья на улице Ленина. В Дашково-Песочне – добавили растений на улицу Тимуровцев. Хвойные и лиственные появились также на улицах Дзержинского и Гагарина в Горроще, в сквере по улице Трудовой в поселке Шлаковый и на участке Московского шоссе от ТД «Барс» до ТРЦ «Премьер».

Помимо деревьев, зеленые зоны Рязани украсили и кустарники: кизильник, гортензия, боярышник, дерен и пузыреплодник. В целом, как сообщили в мэрии, осенний посадочный сезон в Рязани завершился. В настоящее время специалисты формируют план посадки на 2023 год.